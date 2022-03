P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

O Torino não atravessa um bom momento, tendo em conta que soma seis jogos sem vencer na Serie A, mas a campanha tem confirmado que Wilfried Singo foi uma bela descoberta do histórico emblema italiano.

Recrutado ao AS Denguélé d’Odienné no início de 2019, o jovem marfinense apresentou-se em Turim como central (com possibilidade de alinhar também médio defensivo), mas Federico Coppitelli, treinador da equipa “primavera”, converteu-o em lateral direito.

Bastaram algumas semanas para que Walter Mazzarri, o treinador da equipa principal do Torino, promovesse Wilfried. A primeira convocatória surgiu logo em março, mas foi preciso esperar até agosto, pelo arranque da temporada 2019/20, para assistir à estreia: foi na visita ao Debrecen, a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

O sétimo jogo foi o primeiro como titular, e logo com um golo à Roma, então orientada pelo português Paulo Fonseca, num jogo que o Torino perdeu por 3-2, a 29 de julho de 2020.

Apoiado por Soualiho Meïté (agora no Benfica), mas sobretudo pelo camaronês Nicolas N’Koulou (agora no Watford), Wilfried Singo foi uma das revelações da temporada 2020/21 em Itália, ao somar 30 jogos.

As boas exibições abriram-lhe as portas da seleção principal da Costa do Marfim, pela qual fez a estreia em junho de 2021, com apenas 20 anos. Não marcou presença na recente Taça das Nações Africanas, mas no ano passado disputou o torneio olímpico de futebol de Tóquio.

Na presente temporada soma já 27 jogos pelo Torino, nos quais fez três golos e quatro assistências. É o terceiro jogador com mais minutos somados na equipa agora orientada pelo croata Ivan Juric, radicado em Itália há 20 anos.

O internacional marfinense tem apresentado problemas físicos nas últimas semanas (princípio de pubalgia), pelo que a condição física terá de ser gerida até final da época, sem estar excluída uma intervenção cirúrgica.

Isso pode arrefecer o interesse de alguns clubes, mas o potencial de Singo merece que seja mantido debaixo de olho.

É um jogador com uma capacidade física tremenda, que se torna muito difícil de travar quando embala em potência e velocidade pelo flanco direito.

Tem uma qualidade técnica interessante, ainda que possa melhorar a capacidade de decisão no último terço, se conseguir perceber o momento em que tem de abrandar as pernas e acelerar o raciocínio. Isso será fundamental para uma adaptação a equipas que passem mais tempo em ataque posicional, e que, por isso, tenham menos espaço livre para explorar.

Singo destaca-se também no jogo aéreo, inclusivamente no plano ofensivo, e é um jogador muito agressivo, mas isso acaba por resultar mais em excesso de faltas do que propriamente numa folha disciplinar carregada.

Embora esteja a ganhar fama como ala, sobretudo pela potência com que sobe pela linha, Wilfried é um central de raiz, e essa polivalência é mais um trunfo que tem para apresentar. Para uma equipa que jogue em 3x4x2x1, como o Torino, ou mesmo em 3x5x2, o marfinense pode encaixar como central pela direita ou como ala direito.