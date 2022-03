P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

Depois da conquista da Liga Europa, na época passada, o Villarreal está agora nos quartos de final da Liga dos Campeões. A UEFA não tem segredos para Unai Emery, que tem dado asas a um pequeno canário.

Yéremy Pino tinha 18 anos e 218 dias de idade quando venceu a final de Gdansk, frente ao Manchester United. O avançado superou o registo de Robin van Persie e tornou-se o jogador mais jovem a conquistar a Liga Europa.

Nessa primeira época como tripulante do «submarino amarelo» somou sete golos e uma assistência, em 37 jogos, mas na atual campanha já igualou o registo goleador, ao qual acrescenta sete assistências.

Embora tenha apenas 19 anos, Yéremy é já internacional espanhol. Estreou-se na “final four” da Liga das Nações, no passado mês de outubro, e está agora na lista de Luis Enrique para os particulares com Albânia e Islândia.

Natural de Las Palmas, Yéremy ainda chegou a ser treinado pelo pai, Carmelo, que continua a acompanhar a carreira de muito perto. «Pressionou-me mais do que ninguém. Só eu é que levava broncas, mas sempre contei com o apoio dele. Esteve sempre lá», disse o jogador à Cadena Ser.

Pino foi recrutado pelo Villarreal aos 14 anos, depois de ter brilhado no campeonato das regiões autónomas. Curiosamente foi outro talento das Canárias, Pedri, a afastá-lo do Mundial de sub-17 disputado em 2019, ao provocar-lhe um traumatismo ocular com uma bolada involuntária.

Há um ano disputou o Europeu de sub-21 em que a seleção espanhola foi eliminada por Portugal, nas meias-finais, mas Yéremy até tem um português como ídolo.

«Cristiano, sempre. É uma referência. Por tudo. Pelo líder que é, pelo que transmite, pelo que joga… Por tudo», referiu à Marca.

Pino joga preferencialmente a partir da ala, embora possa ser utilizado também como segundo avançado. É um jogador muito irrequieto, forte nos duelos individuais. Rende mais a partir da esquerda, até porque isso permite-lhe chegar melhor a zonas de finalização, através de iniciativas individuais ou de combinações curtas.

«Quando ele era pequeno dizia-lhe que as assistências valiam dois pontos e os golos apenas um, para ver se ele também servia os colegas», revelou o pai.

A nível defensivo, e apesar do perfil mais desequilibrador, Yéremy mostra sempre disponibilidade para contribuir para a coesão de que Emery não prescinde.

É um jogador que pode associar-se mais aos colegas no último terço, como alternativa à verticalidade que já o distingue, mas é um jogador muito completo para a idade que tem.

Embora tenha contrato renovado até 2027, com cláusula de rescisão de 80 milhões, o Villarreal não deve segurar Yéremy por muito tempo no Estádio de la Cerámica.