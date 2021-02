P.S. (Para Seguir) é um espaço assinado pelo jornalista Nuno Travassos, que pretende destacar jogadores até aos 21 anos.

Para lá de Alaba, aparentemente a cumprir os últimos meses ao serviço do Bayern de Munique, a Áustria não tem conseguido formar talento para a elite do futebol europeu. Marcel Sabitzer tem conquistado merecido destaque nos últimos tempos, já aos 26 anos, mas é um prodígio do Rapid que promete atuar nos principais palcos do continente.

Um violinista como há muito não se via em Viena.

Com apenas 17 anos, Yusuf Demir é visto como o maior talento austríaco, e comparado até a Lionel Messi, ídolo de infância. «Claro que fico feliz por ser comparado ao melhor jogador, mas não deixo que isso me afete muito. Quero construir o meu próprio nome e veremos até onde consigo chegar», disse o jovem em entrevista ao Transfermarkt.

Nascido mesmo na capital, Yusuf começou a jogar no First Vienna, mas já está no Rapid desde 2013. Estreou-se na equipa principal a 14 de dezembro de 2019, frente ao Admira, com 16 anos e seis meses de idade.

Foi o primeiro jogador nascido em 2003 a jogar na Liga austríaca, quando ainda nenhum de 2002 lá tinha chegado.

Uma lesão travou depois a entrada na equipa principal, mas o jovem avançado regressou após a paragem motivada pela pandemia e acabou a época com seis jogos realizados.

Entrou na presente temporada a marcar – três golos nos primeiros quatro jogos, incluindo a visita ao Gent, para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões -, mas em outubro acabou por testar positivo à covid-19.

Ainda assim entra neste mês de fevereiro já com 19 jogos realizados e cinco golos marcados. Um registo assinalável, ainda para mais se tivermos em conta que só foi titular em cinco ocasiões.

Dono de uma canhota harmoniosa, Yusuf Demir tem o perfil indicado para jogar como «10» em 4x2x3x1, ou então como segundo avançado em 4x4x2. Também pode jogar a partir da ala, mas desde que tenha liberdade para aparecer em espaços interiores, pois é aí que mais desequilibra, pela capacidade para definir em espaços curtos.

Aparece muito bem entre-linhas, a receber, e depois a atacar rapidamente a baliza ou a fazer um passe de rutura. Apesar da juventude mostra já muito critério na definição, e não é nada egoísta no último terço.

Aparece bem a finalizar, sobretudo à entrada da área, e por isso apresenta um número de golos bastante interessante para a soma dos minutos de utilização (um golo a cada 130 minutos, em média), ainda para mais se tivermos em conta que é um jovem de 17 anos quase sempre a sair do banco.

A Áustria está longe de ser um dos principais produtores de talento do futebol europeu, mas Yusuf Demir mostra capacidade para ser uma digna exceção à regra, e por isso merece ser seguido com atenção. Algo que os principais clubes europeus já estão a fazer, de acordo com as notícias que têm saído nos últimos meses.