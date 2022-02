O Sporting não vai contar com Pablo Sarabia para a visita ao Marítimo, da 24.ª jornada da Liga.

O internacional espanhol completou uma série de cinco cartões amarelos e falha assim o jogo dos Barreiros, agendado para o próximo sábado, dia 26 de fevereiro (18h).

Sarabia viu cartão amarelo ao minuto 50 do jogo com o Estoril, por protestos (o mesmo sucedeu com Porro, nessa altura).

O treinador leonino, Ruben Amorim, já contará com Coates e Esgaio, que cumpriram castigo frente ao Estoril, mas continuará privado de João Palhinha, que tem mais dois jogos de suspensão para cumprir, e tem Bruno Tabata suspenso preventivamente, para já, devido aos incidentes no Clássico com o FC Porto.