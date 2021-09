Sarabia: a escolha pelo Sporting e a «referência» Cristiano Ronaldo

Quase uma semana depois de ter sido oficializado como reforço do Sporting para a nova época, Pablo Sarabia surgiu pela primeira vez com o uniforme da nova equipa e falou aos canais do clube leonino.

«Escolhi vir para o Sporting CP porque é um clube grande que está a trabalhar muito bem, como se viu na época passada pelas vitórias na Liga e na Taça da Liga. Vir para aqui é uma excelente oportunidade para mim, quero desfrutar desta experiência», afirmou o internacional espanhol em declarações reproduzidas no site do Sporting.

«Todos sabemos que o Sporting é um emblema grande e com muita história. Jogaram aqui grandes nomes do futebol como o Luís Figo ou o Cristiano Ronaldo, que é uma referência para mim. Saber que ele começou a jogar nesta casa é mais um estímulo», acrescentou.

Sarabia revelou ainda que conversou com Antonio Adán sobre o ambiente no Sporting. «Disse-me coisas boas do clube, do treinador, do ambiente, dos colegas e da cidade de Lisboa. Tudo o que ele me contou foi bom e importante para escolher vir para o Sporting», frisou, traçando depois objetivos para esta época.