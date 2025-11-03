William Carvalho foi suplente utilizado na derrota do Pachuca, na 16.ª jornada do Torneio de Abertura do campeonato, na receção ao Chivas (1-0). A equipa do médio português não venceu nas últimas quatro rondas (dois empates e duas derrotas).

O único golo foi marcado pelo avançado Armando González aos 71 minutos, antes do defesa Romo desfalcar os forasteiros (expulso aos 73m). Quanto a William Carvalho, foi a jogo aos 72 minutos.

A uma jornada do término desta fase, o Pachuca é oitavo, com 22 pontos, impossibilitado de alcançar o Chivas (6.º), a última equipa em posição de apuramento direto para os “quartos” do Torneio de Abertura. Assim, o Pachuca vai disputar o "play-in".

Na última ronda, William Carvalho visita o Santos Laguna (11.º), na noite de domingo (23h).