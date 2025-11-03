VÍDEO: William perde e Pachuca falha acesso direto às eliminatórias da liga
Resta uma jornada na primeira fase do Torneio de Abertura do campeonato do México
William Carvalho foi suplente utilizado na derrota do Pachuca, na 16.ª jornada do Torneio de Abertura do campeonato, na receção ao Chivas (1-0). A equipa do médio português não venceu nas últimas quatro rondas (dois empates e duas derrotas).
O único golo foi marcado pelo avançado Armando González aos 71 minutos, antes do defesa Romo desfalcar os forasteiros (expulso aos 73m). Quanto a William Carvalho, foi a jogo aos 72 minutos.
A uma jornada do término desta fase, o Pachuca é oitavo, com 22 pontos, impossibilitado de alcançar o Chivas (6.º), a última equipa em posição de apuramento direto para os “quartos” do Torneio de Abertura. Assim, o Pachuca vai disputar o "play-in".
Na última ronda, William Carvalho visita o Santos Laguna (11.º), na noite de domingo (23h).