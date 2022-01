César Peixoto reconheceu que o Paços de Ferreira viveu «uma semana difícil» na preparação para o duelo com o Estoril, da 20.ª jornada da Liga, devido aos casos de covid-19 no plantel.

«Foi uma semana atípica para nós, como também tem sido para algumas equipas, e também a preparação foi diferente. Tivemos reuniões por ‘Zoom’ [com os jogadores que recuperavam de covid-19], mas presencialmente não tivemos muito tempo», disse o técnico pacense na conferência de antevisão.

Diante dos estorilistas, o Paços vai a jogo já sem Stephen Eustáquio, que foi emprestado ao FC Porto, mas técnico dos castores preferiu ver o lado positivo desta cedência.

«A ideia de jogo é a mesma, só temos de potenciar o que temos e encaixar as características dos jogadores para essas posições no que queremos para a equipa, procurando um equilíbrio. A ausência do Eustáquio, se calhar, vai abrir a porta a outro jogador que também tem trabalhado bem e vinha jogando menos», frisou.

César Peixoto desvalorizou ainda as cinco derrotas consecutivas do Estoril. «[O Estoril-Praia] É uma equipa ofensiva, que quer ter bola, e com muita qualidade individual. Os resultados atuais não têm sido os melhores, mas apresentou uma boa qualidade de jogo na primeira metade da temporada e a qualidade está lá. Além disso, tem um conforto [pontual] diferente do nosso.»

O Paços de Ferreira anunciou três reforços ao longo da semana, mas o técnico dos castores admitiu que as contratações foram as possíveis nesta altura.

«O mercado nem sempre é como a gente espera, mas parecem-me jogadores que podem aportar coisas diferentes à equipa, permitindo-nos variar e ter mais opções. Temos tido muitas lesões e as soluções não são muitas. Têm agora que provar e o tempo dirá», afirmou, referindo-se também a algumas queixas físicas apresentadas pelo avançado João Pedro.

O Paços de Ferreira joga no terreno do Estoril esta segunda-feira, a partir das 19h00.