O Paços de Ferreira anunciou esta segunda-feira a contratação de Diegão.

Proveniente do Flamengo, o central de 21 anos assinou um contrato válido para as próximas três temporadas. No currículo o jogador tem um campeonato brasileiro de sub-20 e de sub-17, assim como uma Taça Guanabara.

«Sou um jogador com muita raça, com um jogo apoiado muito bom e forte no processo defensivo. O objetivo é começar o campeonato com o pé direito, já no próximo sábado», afirmou o jogador.