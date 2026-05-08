À procura de evitar a queda para a Liga 3, o Paços de Ferreira é 17.º e penúltimo da II Liga, a um ponto do Portimonense (16.º), que ocupa o posto de play-off. Nesta sexta-feira, antes da viagem até Faro, os adeptos dos “Castores” deixaram uma mensagem.

«Esta camisola tem alma e passado, não a deixem morrer no relvado», lê-se nas tarjas.

Numa época iniciada com Filipe Cândido ao leme, mas desde dezembro com Nuno Braga no banco, o Paços de Ferreira regista duas derrotas consecutivas. Até ao fim da II Liga, os “Castores” visitam o Farense, no sábado (15h30), e recebem o Penafiel.

Na segunda divisão desde 2023, o Paços arriscou a descida há um ano, mas levou a melhor sobre o Belenenses no play-off, vencendo em casa (2-0) e perdendo no Restelo (2-1, 3-2 no agregado).

De recordar que este histórico emblema não compete na terceira divisão desde 1974.