II Liga: Felgueiras e Paços homenageiam João Pinheiro antes do empate
29.ª jornada começa sem golos. João Pinheiro ganhou duas camisolas em Felgueiras
29.ª jornada começa sem golos. João Pinheiro ganhou duas camisolas em Felgueiras
Felgueiras e Paços de Ferreira empataram sem golos no arranque da 29.ª jornada da II Liga. Antes do apito inicial, cada emblema ofereceu uma camisola a João Pinheiro, árbitro que vai representar Portugal no Mundial 2026.
Num encontro geralmente equilibrado, o Felgueiras viu um golo anulado ao minuto 31. Na sequência de um canto cobrado à direita, o guarda-redes Rafael Oliveira caiu sobre Henrique Martins, que aproveitou o choque para faturar. Para o árbitro João Pinheiro, a falta foi evidente, motivando protestos entre os anfitriões.
O nulo mantém Felgueiras (13.º, 34 pontos) e Paços de Ferreira (14.º, 32 pontos) na disputa pela manutenção, com quatro e dois pontos sobre a zona de despromoção, respetivamente.
Ao cabo de quatro rondas sem vencer – e três jogos sem marcar – o Paços recebe o Desp. Chaves (11.º) a 18 de abril. Por sua vez, o Felgueiras visita o Sporting B (7.º) a 20 de abril.