Felgueiras e Paços de Ferreira empataram sem golos no arranque da 29.ª jornada da II Liga. Antes do apito inicial, cada emblema ofereceu uma camisola a João Pinheiro, árbitro que vai representar Portugal no Mundial 2026.

Num encontro geralmente equilibrado, o Felgueiras viu um golo anulado ao minuto 31. Na sequência de um canto cobrado à direita, o guarda-redes Rafael Oliveira caiu sobre Henrique Martins, que aproveitou o choque para faturar. Para o árbitro João Pinheiro, a falta foi evidente, motivando protestos entre os anfitriões.

O nulo mantém Felgueiras (13.º, 34 pontos) e Paços de Ferreira (14.º, 32 pontos) na disputa pela manutenção, com quatro e dois pontos sobre a zona de despromoção, respetivamente.

Ao cabo de quatro rondas sem vencer – e três jogos sem marcar – o Paços recebe o Desp. Chaves (11.º) a 18 de abril. Por sua vez, o Felgueiras visita o Sporting B (7.º) a 20 de abril.

RELACIONADOS
VÍDEO: Jota Silva põe fim à seca de golos na vitória do Besiktas
Acontece aos melhores, Martim: os melhores autogolos, de Inglaterra ao Brasil
AVS de olho na Luz e em Alverca: descida pode confirmar-se no domingo