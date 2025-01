O mapa de castigos divulgado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol menciona o episódio de insultos dirigidos a Antunes, experiente defesa do Paços de Ferreira. Tal momento foi protagonizado por adeptos pacenses durante a receção ao Académico de Viseu, na II Liga, no domingo.

Ora, pelos insultos proferidos pelos próprios adeptos, o Paços de Ferreira foi multado em 357 euros.

«Um grupo de adeptos entrou em coro o seguinte cântico: “Antunes, és um chulo, pede para sair para ir cagar”», lê-se no relatório do árbitro do encontro.

Da mais recente jornada da II Liga também resultou uma multa dirigida à Oliveirense. Na manhã de domingo, face à chuva, a dificuldade em pintar as linhas no relvado obrigou a recorrer a pacotes de leite gordo. Contudo, o duelo com o Felgueiras arrancou 13 minutos para lá da hora estipulada.

Por isso, a lanterna vermelha do campeonato foi multada em 893 euros.