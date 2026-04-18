O Paços de Ferreira regressou às vitórias na receção ao Desp. Chaves (4-3), em duelo a contar para a 30.ª jornada da II Liga. Numa manhã de sábado prolífera para os ataques, os “Castores” adiantaram-se ao décimo minuto, graças ao penálti convertido pelo avançado João Victor. Na resposta, o Desp. Chaves operou a reviravolta por Pedro Pinho e Roberto, que marcaram aos 21 e 24 minutos, respetivamente.

De parada e resposta, o extremo Ronaldo Lumungo impôs nova igualdade aos 28 minutos. Ainda que o médio André Rodrigues tenha assinado o 3-2 para o Desp. Chaves aos 30 minutos, o extremo Vladimir Silva – de 17 anos – aplicou o 3-3 aos 39m.

Na etapa complementar, apenas Ronaldo Lumungo encontrou a via do golo, bisando e completando a reviravolta a favor do Paços de Ferreira. O relógio decalcava o minuto 61.

Ao cabo de três jornadas consecutivas a pontuar – dois empates e uma vitória – o Paços saltou para o 13.º lugar, com 35 pontos, três sobre a zona de despromoção. Segue-se a visita ao Lusitânia de Lourosa (11.º), a 26 de abril.

Por sua vez, o Desp. Chaves regressou às derrotas e continua no 10.º posto, com 39 pontos. A 26 de abril há receção à Oliveirense (18.ª).