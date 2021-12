Na apresentação como novo treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto abordou algumas das ideias que tem para a equipa e destacou que os pacenses foram «se calhar, em Portugal, o clube que mais cresceu nos últimos anos».

«Acreditámos muito no nosso trabalho, na qualidade do plantel e prometemos muito trabalho e empenho. Fiz um estudo detalhado individual e coletivo da equipa. Queremos uma equipa competitiva, a lutar pelos três pontos onde for», disse em conferência de imprensa.

«Estamos aqui para projetar o presente e o futuro. Quero uma equipa dominadora, que seja pressionante, num campeonato equilibrado e difícil. Sinto-me completamente preparado para isso.»

Com apenas dois treinos na capital do Móvel e jogo marcado já para este sábado, diante do Tondela, o treinador de 41 anos lembrou a necessidade de «ser cirúrgico e ponderado na forma de mexer na equipa».

«Vamos encontrar um Tondela muito bem organizado, uma equipa que tem feito um campeonato estável. Vamos identificar os pontos fortes e trabalhar os pontos fracos do Tondela, montando uma equipa competitiva», referiu.

O presidente do Paços de Ferreira explicou a contratação de César Peixoto, após a saída de Jorge Simão.

«Num contexto destes, não proliferam muitas escolhas e é evidente que não há consenso nestas coisas. Mas tratou-se de uma escolha criteriosa, que provocou várias reuniões e posso dizer que foi uma decisão da direção por convicção», assumiu Paulo Meneses, sublinhando que a decisão envolveu «toda a estrutura do futebol profissional e todos os que o compõem».

O Paços, atual 14.º classificado da Liga, joga no terreno do Tondela (12.º) este sábado, a partir das 15h00.