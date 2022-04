César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, em conferência de imprensa, depois da derrota, no Estádio de Alvalade, diante do Sporting (0-2), em jogo da 28.ª jornada da Liga:

[Queria «chatear» o Sporting, mas o Paços não fez um remate enquadrado, o que faltou?]

- Chateámos na mesma o Sporting, faltou um pouco o ataque à profundidade e um pouco mais de agressividade, mas tirando isso, tivemos momentos em que estivemos por cima do jogo, pressionámos o Sporting o campo inteiro. O Sporting sentiu dificuldades na construção, mas na minha equipa faltou profundidade e sermos mais agressivos no último terço, mas a minha equipa teve muita personalidade. Encontrámos uma equipa do Sporting muito bem trabalhada, mérito do Ruben. Faltou-nos mais agressividade e sermos mais incisivos para chatearmos um bocadinho mais.

[Paços entrou bem na segunda parte, mas depois acusou cansaço?]

- Foi isso mesmo, na primeira parte o jogo foi repartido, o Sporting sentiu dificuldades em chegar lá acima e criar perigo. A acabar a primeira parte conseguimos balancear-nos mais para o ataque e entrámos muito bem na segunda parte. Fui olhando para o banco e lançando jogadores mais frescos, mas a equipa na parte final quebrou no rendimento. Mas isso não estraga o que fizemos de bom, tentámos criar mais problemas ao Sporting, queríamos chatear o Sporting e penso que fizemos um bom jogo. Na parte final o Sporting teve mais oportunidades e iniciativa, mas isso não estraga a exibição do que tentámos fazer.

[Lance do penálti já foi comentado pelo Benfica, o que achou?]

- Nada tenho nada a dizer em relação ao comentário do Benfica, gosto demasiado do futebol para estar a perde tempo com lances de arbitragem. Ainda não vi o lance, mas quero é continuar a trabalhar para melhorar a equipa e procurar resultados.

[O Paços só perde com os grandes, o que falta para ganhar aos grandes?]

- O que faltou foi sermos mais agressivos. Tivemos posse de bola, tivemos coragem para arriscar em momentos apertados. Faltou mais agressividade para sermos felizes. Tentámos jogar de igual para igual, mas às vezes são as individualidades que fazem as diferenças. Não temos sido felizes frente a equipas grandes, mas temos feito o nosso trajeto. Toda a gente sabe o que tem de fazer e a jogar desta maneira vamos ganhar mais vezes do que vamos perder. Mesmo depois de termos estado a perder, continuámos a jogar da mesma maneira, faltou-nos um pouco de mais agressividade. O Paços não tem muitos golos, mas tem feito sempre golos. Vamos melhorar já amanhã no treino.

[Gaitán saiu em dificuldades, é grave?]

- Quanto ao Nico não sei ainda, o médico ainda vai avaliar. É um jogador muito importante para nós, mas o Matchoi deu uma boa resposta. Não sei se será grave ao não, mas não me parece, ele já tinha ali alguma coisa, foi tocado no mesmo sitio, mas contamos com ele até ao final da época.

[Faltou ao Paços ter o Gaitan mais tempo?]

- Sim, toda a gente reconhece a qualidade do Nico, é um jogador diferenciado que nos pode fazer passar para outro patamar no último terço da tomada de decisão. Como é obvio, é um jogador importante para nós e faz-nos falta, mas volto a dizer que o Matchoi entrou muito bem. O Nico podia ter feito mais a diferença e podia-nos ter dado mais qualidade na frente, como é habitual.