O Paços de Ferreira informou que César Peixoto testou positivo à covid-19.

«O mister César Peixoto acusou positivo à COVID-19 em teste realizado após o jogo com o CD Santa Clara, e no arranque dos trabalhos da equipa, esta segunda-feira, assistiu e orientou o treino via online, assim mantendo a sua ligação ao plantel até cumprir o período de isolamento», pode ler-se no comunicado dos pacenses.

O técnico dos castores arrisca-se, assim, a falhar a visita à Luz, agendada para o próximo domingo.

Os restantes elementos da equipa foram testados ainda antes da sessão desta segunda-feira e os resultados revelaram-se todos negativos.