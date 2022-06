O Paços de Ferreira inicia esta quarta-feira o trabalho no relvado, depois de dois dias dedicados a testes físicos e exames médicos. O clube da Capital do Móvel divulgou, entretanto, a lista dos jogos da pré-temporada e faz já o primeiro teste no próximo sábado, frente à Seleção Concelhia.

César Peixoto trabalha com um grupo de 28 jogadores, entre os quais estão dois reforços – Jordan Holsgrove (Celta Vigo) e João Magno (Canelas) - e mais cinco jogadores que estiveram cedidos na temporada passada - Simão Rocha, Bruno Silva, José Oliveira, Pedro Martelo e Dor Jan.

Transitam da época passada 21 jogadores: A Jordi, Nuno Lima, Pedro Ganchas, Antunes, Ibrahim, Uilton, Jeimes, André Ferreira, Juan Delgado, Luís Bastos, Jorge Silva, Luiz Carlos, Rui Pires, Lucas Silva, João Vigário, Nico Gaitán, Fernando Fonseca, Flávio Ramos, Matchoi, Miguel Mota e Guilherme Pio.

No próximo mês de julho, os castores vão realizar nove jogos, a começar já no sábado, frente à Seleção Concelhia, para depois fechar a 30 de julho, frente ao Vizela.

Lista de jogos da pré-temporada:

2 julho: FC Paços de Ferreira-Seleção Concelhia (10h30)

9 julho: UD Oliveirense-FC Paços de Ferreira (10h30)

13 julho: Moreirense FC-FC Paços de Ferreira (10h30)

16 julho: Rio Ave FC-FC Paços de Ferreira (10h30)

20 julho: FC Paços de Ferreira-CD Santa Clara (18h00)

23 julho: Gil Vicente FC-FC Paços de Ferreira (10h30) | FC Paços de Ferreira-CD Trofense (18h00)

30 julho: Varzim SC-FC Paços de Ferreira (10h30) | FC Paços de Ferreira-FC Vizela (17h30)