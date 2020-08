O Paços de Ferreira recorreu à sua mascote, o Castor, e a muita imaginação, para publicar o calendário da equipa na próxima edição da Liga.

Uma viagem do Castor, jornada a jornada, num vídeo com alguns pormenores de bom humor, com a mascote a mostrar os pormenores mais característicos de cada um dos adversários para retratar os desafios do Paços na próxima época, desde as praias no Algarve, passando pelas vacas nos Açores, até às francesinhas no Porto.

Venha daí: