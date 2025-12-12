Nuno Braga, de 37 anos, sucede a Filipe Cândido como treinador do Paços de Ferreira, assinando até ao final da época, com mais uma temporada de opção. Os “Castores” ocupam o 17.º e penúltimo lugar da II Liga, com 12 pontos, em igualdade com o Portimonense (18.º e último).

O Paços de Ferreira recebe o Lusitânia de Lourosa (9.º), no domingo (18h).

Quanto a Nuno Braga, conta com passagens pelos sub-23 de Académico de Viseu e Vizela, num percurso iniciado na formação do FC Porto, e já orientou o treino desta sexta-feira.