*Por Rui Pedro Paiva

O Paços de Ferreira informou no final da derrota frente ao Santa Clara que vai protestar o jogo nos Açores.

A partida entre açorianos e pacenses realizou-se este domingo, já depois de ter sido adiada na véspera, devido ao mau tempo que se faz sentir nos Açores – muita chuva e vento.

Santa Clara-P. Ferreira, 2-1 (crónica)

Ora, perante isto, o Paços de Ferreira anunciou no final do encontro que vai protestar o jogo: a queixa será formalizada já esta noite junto do delegado da Liga e posteriormente o emblema da Capital do Móvel dará sequência ao processo.