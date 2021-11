O Paços de Ferreira anunciou esta quinta-feira a renovação de Mohamed Diaby até 2024.

Nas redes sociais, os pacenses deram conta do acordo entre jogador e clube de forma original, com uma referência ao «Squid Game», a série televisiva do momento.

Numa montagem, Diaby surge num dos momentos mais míticos da série, no jogo «macaquinho do chinês» e a ser segurado pelo Castor, a mascoste dos pacenses.

Diaby está no Paços de Ferreira desde a temporada de 2017/18. Até agora, soma 80 jogos e cinco golos.