O Paços de Ferreira venceu na receção ao Vitória de Guimarães, por 2-1, mas nos instantes finais quase deitou tudo a perder. Tudo porque Jordi precipitou-se numa saída e deixou a baliza descoberta. Pepelu aproveitou de imediato essa «oferta», mas o remate saiu a escassos centímetros do poste.

No final do jogo, o guadião pacense, ainda afetado pelo lance em questão, deixou-se ficar sentado dentro da baliza e foi consolado pelo... presidente do Paços.

Paulo Menenses aproximou-me de Jordi, levantou o brasileiro de 27 anos e deu-lhe um abraço.

Ora veja: