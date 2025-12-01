VÍDEO: Paços de Ferreira empata com Felgueiras e deixa zona de descida
Domínio forasteiro não foi suficiente para aguentar vantagem edificada antes do intervalo
Paços de Ferreira e Felgueiras empataram a um golo na tarde desta segunda-feira, na 12.ª jornada da II Liga. No reduto dos “Castores”, os visitantes dominaram e alcançaram a vantagem à meia-hora, pelo médio Landinho. Entre trocas, e ainda que na mó de baixo, o avançado João Victor restabeleceu a igualdade aos 63 minutos.
Até final, o Felgueiras levou a melhor quanto a remates (18-9), remates enquadrados com a baliza (9-4), cantos (5-1) e livres (20-15). Todavia, o Paços de Ferreira fez o suficiente para somar mais um ponto.
Tudo bem feito e golo de Landinho 🤤#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalmeusuper #paçosdeferreira #felgueiras #continente pic.twitter.com/hKoHSID7Cw— sport tv (@sporttvportugal) December 1, 2025
João Victor com classe 👏#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalmeusuper #paçosdeferreira #felgueiras #one pic.twitter.com/sauzT8xYnF— sport tv (@sporttvportugal) December 1, 2025
Assim, os “Castores” subiram ao 15.º lugar, com 12 pontos, em igualdade com o Portimonense (16.º) e com um ponto de vantagem sobre a zona de descida direta, onde estão Benfica B e FC Porto B, com 11 pontos. O Paços visita o Desp. Chaves (5.º) no domingo (15h30).
Por sua vez, o Felgueiras encaixou a quinta jornada consecutiva sem vencer, estacionando no 13.º lugar, com 13 pontos, igualado com Penafiel e Leixões (11.º). Segue-se a receção ao Sporting B (2.º), no sábado (11h).