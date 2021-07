O Paços de Ferreira foi a primeira equipa a qualificar-se para a fase de grupos da Taça da Liga ao bater o Gil Vicente, na Capital do Móvel, no desempate por grandes penalidades (4-3), depois de um empate 1-1 no final do tempo regulamentar, no único jogo desta fase que não contou com adeptos nas bancadas.

Depois de uma primeira parte sem golos, os castores, a jogarem em casa, adiantaram-se no marcador, logo a abrir a segunda, aos 47 minutos, com um golo de Denílson Júnior. O Gil Vicente reagiu bem e chegou ao empate pouco depois, aos 58 minutos, por Bilel Aouacheria, e até podia ter dado a volta ao resultado até ao final do tempo regulamentar.

No entanto, a igualdade não se desfez e, na lotaria das grandes penalidades, a equipa comandada por Jorge Simão foi mais certeira e garantiu a qualificação para a terceira fase que já vai contar com os oito primeiros classificados da Liga da temporada passada. Maraca marcou o pontapé que permitiu a festa dos castores de Jorge Simão.

Este foi o único jogo da segunda fase da Taça da liga sem adeptos nas bancadas, uma vez que os restantes jogos, incluindo três que estavam marcados para sábado, vão disputar-se no domingo, já depois do dia 1 de agosto, altura em que o desconfinamento já permite o regresso parcial dos adeptos aos estádios. A equipa da Mata Real optou por não adiar o jogo, uma vez que, na próxima quinta-feira, estreia-se na Liga Conferência frente ao Larne, da Irlanda do Norte.

