Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica (1-4), no Estádio da Luz, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal:

[Análise ao jogo]

- É recorrente ouvir dizer que o jogo teve duas partes diferentes. Eu diria que teve uma parte até aos 78 minutos e depois outra com o restante. Penso que até aos 78 minutos foi uma exibição consistente do Paços, a jogar bem, com boa organização defensiva, com situações para finalizar. Acho que o Benfica nunca se sentiu confortável. Também não permitimos que o Benfica criasse aquela avalanche de oportunidades que costuma criar. Depois dos 78 minutos, penso que foi diferente. O Benfica empatou, caiu logo de seguida o 2-1, depois cada ataque que o Benfica fez, fez golo. Aí podemos refletir sobre o que aconteceu, mas não gostei. Não gostei dos minutos a seguir ao golo. Até então, acho que foi uma exibição de categoria do Paços aqui no Estádio da Luz e acho que não era descabida a vantagem do Paços. O desfecho é realmente desajustado e muito pesado para nós.

[Nos últimos cinco jogos não ganhou, sente o lugar em perigo?]

- Sinto o lugar e perigo desde que assinei contrato. Lembro-me agora das palavras do nosso selecionador. Achei sublime as palavras do Fernando Santos e digo o mesmo. Há um objetivo que temos definido e se não conseguir esse objetivo, eu próprio saio. Esta é uma época difícil. O Paços fez uma campanha extraordinária o ano passado e isso gera naturais expetativas nas pessoas. Depois de uma época dessas, há uma época em baixo. É importante perceber o que estamos a fazer. O que foi conseguido fazer na Conference League, na Taça da Liga e no campeonato. Há exemplos recentes de equipas que, depois de uma época de grande sucesso, tiveram períodos muito difíceis. É preciso perceber para além dos resultados, qual é o momento da equipa, qual é a consistência, embora numa ou noutra fase isso não corresponda com vitórias. É difícil. Nunca ninguém me ouviu dizer que íamos ter uma época fácil. O meu papel como treinador é evitar o baixo depois de uma época de sucesso.

[Manta mais curta depois da saída de jogadores importantes?]

- Não faço em comparações. Este ano é outra realidade. O que digo é que é um facto tudo isso. Foram nomes importante que perdemos em relação à época passada, mas nunca frisei esses argumentos. O meu papel não é desculpabilizar o que estamos a fazer, ainda que sejam factos. O meu papel é trabalhar com o plantel que temos e fazer uma época que não seja um baixo. A manta fica curta. Quero acreditar que estamos a passar uma fase. É preciso perceber contra quem jogámos e a qualidade do nosso jogo em determinados jogos. A minha confiança e força são irredutíveis, os sinais que a equipa me vai dando são nesse sentido.

[O Paços controlou melhor o meio-campo na primeira parte, até Jorge Jesus mexer na equipa…]

- Acho que é difícil para mim dizer que foram as alterações da equipa adversária. Acho que foi mais o primeiro golo do Benfica, até então estávamos estáveis e estava muito difícil para o Benfica construir jogadas de golo. Mais do que as substituições, foi aquele golo, é um golo que desbloqueia.