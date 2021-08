O Paços de Ferreira goleou esta quinta-feira o Larne, da Irlanda do Norte, por 4-0, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência e já espreita o play-off da competição.

A jogar em casa, o Paços entrou mais forte no jogo e cedo chegou junto da baliza do Larne. Durante toda a primeira parte, aliás, os castores conseguiram criar diversas ocasiões de perigo. Denilson, Lucas Silva e Delgado estiveram por diversas vezes em excelente situação para marcar, mas ou Ferguson defendia, ou a finalização não saía bem.

Do outro lado, o Larne só a espaços conseguia deixar o seu meio campo e aproximar-se da área pacense. Jarvis tentou algumas vezes pelo lado esquerdo, mas Jorge Silva foi resolvendo. Ao contrário de Ferguson, André Ferreira quase não foi incomodado.

Mas, apesar de o Paços ter muito mais caudal atacante, remates, cantos, livres… o golo não chegava e o tempo continuava a passar.

Quando já se adivinhava que o marcador não mexesse na primeira parte, chegaram boas e más notícias para os castores. Primeiro as más: João Vigário ficou lesionado num lance com Bolger e teria mesmo de sair.

Depois as boas: Quando Antunes já se preparava para entrar, a um minuto do intervalo, Denilson abriu a porta dos golos. O avançado pacense foi pressionar Ferguson, que acabou por perder a bola e Denilson fez a bola passar por baixo das pernas do guardião, para dentro da baliza. Estava aberto o marcador e em boa altura.

A segunda parte teve novamente mais caudal ofensivo do Paços, mais oportunidades, mas também mais golos.

Depois de Ferguson ainda fazer duas defesas, e Nuno Santos dois remates por cima, mas a passarem perto da baliza, Denilson voltou a quebrar a resistência da equipa norte-irlandesa e, desta vez, foi de vez.

Aos 70 minutos, após um passe do recém-entrado Helder Ferreira, Denilson atirou para o fundo da baliza, bisando, e aumentando a vantagem pacense para 2-0.

Logo a seguir, Eustaquio, que se juntou aos trabalhos da equipa há poucos dias, após ter disputado a Gold Cup, fez o 3-0 com um belíssimo remate de longe.

Ainda antes do fim, Zé Uilton ainda fez o 4-0, que deixa os castores com pé e meio no play-off da competição, onde os espera o Tottenham de Nuno Espírito Santo.