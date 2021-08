A figura: Denilson

Reforço valioso. Acabado de regressar ao Paços, o avançado brasileiro já leva três golos em dois jogos. Neste encontro, foi um exemplo de que a persistência compensa. Esteve por diversas vezes perto do golo, nem sempre a finalização saiu como devia, mas insistiu, e acabou por abrir o marcador em cima do intervalo, e aumentar a vantagem pacense na segunda parte.

O momento: Minuto 44, golo de Denilson

O Paços atacou muito mais do que o Larne, mas o golo tardava em chegar, até que, mesmo em cima do intervalo, Denilson pressionou Ferguson, que perdeu a bola e o avançado do Paços fez a bola passar pelo meio das pernas do guardião. Estava feito o golo que dava a merecida vantagem aos castores, levando a equipa da casa mais tranquila para o intervalo.

Outros destaques:

Stephen Eustáquio: Juntou-se à equipa há poucos dias, após ter disputado a meia-final da Gold Cup pelo Canadá e [percebe-se bem porquê] entrou diretamente para o onze. Fez uma excelente exibição, coroada por um belíssimo golo.

Antunes: Entrou em cima do intervalo para o lugar do lesionado João Vigário. Não seria a forma como queria marcar este regresso ao Paços de Ferreira, mas isso não se notou em campo. Foi muito acarinhado pelos adeptos pacenses.

Hélder Ferreira: Entrou aos 67 minutos, mas ainda a tempo de fazer as assistências para os golos de Denilson e Zé Uilton.

Ferguson: Aguentou como pôde na primeira parte o ímpeto ofensivo do Paços. A bola andou muitas vezes perto da sua baliza, mas foi conseguindo impedir que entrasse, até borrar a pintura mesmo em cima do intervalo. Termina o jogo com uma mão cheia de boas defesas, mas também quatro golos sofridos.