O FC Porto regressa este domingo ao campeonato com uma visita ao Paços de Ferreira, agendada para as 18h00 deste domingo.



Após os triunfos de Sporting e Benfica, a equipa de Sérgio Conceição quer garantir o triunfo num reduto difícil para manter a vantagem na frente da tabela classificativa da Liga.



O Paços de Ferreira entra em campo na 10.ª posição e quer confirmar o estatuto de adversário temível para os dragões no seu reduto.



Confira os ONZES PROVÁVEIS DO P. FERREIRA-FC PORTO.