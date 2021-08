O Vizela vai receber o Boavista no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, para a quarta jornada da I Liga, recorrendo ao mesmo anfiteatro da segunda ronda, em que venceu o Tondela (2-1).

Num comunicado emitido esta terça-feira, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) autorizou a solicitação do Futebol Clube de Vizela para a «alteração do Estádio do Futebol Clube de Vizela para o Estádio Capital do Móvel» devido à «substituição do relvado», que «ainda se encontra em fase de conclusão».

«Verificados os pressupostos para o deferimento do requerido, a direção executiva [da Liga] autorizou que o jogo Vizela - Boavista, referente à jornada quatro da I Liga, seja realizado no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira», lê-se na nota.

A Liga autorizou o pedido com base no número sete do artigo 29 do Regulamento de Competições, que prevê a «alteração temporária de estádio» caso a realização das «obras exigidas» impossibilite a «utilização desse equipamento desportivo ou de alguma das suas partes integrantes».