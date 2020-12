Pepa venceu o primeiro prémio Vítor Oliveira, de melhor treinador do mês de novembro, anunciou esta quinta-feira a Liga.

O técnico do Paços, que conseguiu três vitórias consecutivas nas jornadas seis, sete e oito, recebeu a distinção com 36 por cento dos votos, à frente de Emanuel Ferro, adjunto do Sporting, e Carlos Carvalhal, do Sp. Braga.

Este foi o primeiro prémio Vítor Oliveira, de homenagem ao antigo treinador que faleceu em novembro.