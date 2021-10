A FIGURA: Igor Vekic

O guarda-redes sérvio do Paços de Ferreira, habitualmente utilizado nas taças, fez uma prestação segura e consistente na pedreira. Não tendo propriamente uma noite de trabalho excessivo, finalizou o encontro com a ficha limpa, na qual se inserem algumas defesas de grau de dificuldade elevado. Cumpriu com a sua missão num jogo de chuva intensa. Não meteu água.

O MOMENTO: expulsão de Moura (45+1’)

No espaço de um quarto de hora o jovem canhoto do Sp. Braga viu duas cartolinas amarelas e acabou expulso, deixando os arsenalistas em inferioridade numérica durante toda a segunda parte, num momento que teve repercussões no desenrolar do jogo. O segundo amarelo foi mostrado por pretenso jogo perigoso num lance em que levantou demasiado a bota até ao nível da cabeça de um adversário.

OUTROS DESTAQUES

Jorge Silva

O lateral direito de 25 anos esteve sempre ligado à corrente, ajudando a fazer do flanco direito do Paços o mais perigoso. Travou um duelo intenso com Galeno e ainda teve astúcia para incorporar por diversas vezes o ataque com perigo.

Castro

Enquanto teve pernas o médio palmilhou o campo todo, sempre irrequieto e interventivo em toda a manobra da equipa. Foi dos mais intensos, ao seu estilo, num jogo que nem sempre teve essa característica.

Maracás

O único sobrevivente na equipa do Paços de Ferreira comparativamente com o último jogo, o central ajudou a manter a defesa de Jorge Simão coesa. Fez vários cortes importantes, quase sempre jogando em antecipação.

Vitinha

Uma das apostas de Carlos Carvalhal ao intervalo, acrescentou irreverência à frente de ataque do Sp. Braga. Ajudou a fechar defensivamente, tendo sempre em mente a baliza adversária. Tentou o golo em mais do que uma ocasião.