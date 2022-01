O Paços de Ferreira anunciou este sábado a chegada do avançado espanhol Adrián Butzke.

O futebolista de 22 anos vai alinhar na turma da Capital do Móvel até ao final da temporada, por empréstimo do Granada.

Butzke estreou-se pela equipa principal do emblema espanhol precisamente na atual época, com dois jogos e um hat trick na Taça do Rei, além de ter alinhado numa partida do campeonato.