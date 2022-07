A saída de André Ferreira para reforçar o Granada está dependente de um acordo pelos direitos económicos entre o Paços de Ferreira e o Santa Clara, segundo apurou o Maisfutebol.

Neste momento, existe uma proposta em cima da mesa do clube andaluz por um valor inferior a dois milhões de euros e os pacenses já informaram as partes da fasquia financeira que pretendem ver atingida para abrirem mão dos 70 por cento do passe que detêm. Isto porque o Santa Clara, clube anterior de André Ferreira, ainda conserva 30 por cento do passe.

A situação está neste momento num impasse, que, ainda assim, poderá ser desbloqueado em breve.

Caso Paços e Santa Clara cheguem a um entendimento, André Ferreira irá assinar o contrato de quatro temporadas.

O guarda-redes de 26 anos que na sua formação passou pelo Benfica, Boavista, Nogueirense e Vilanovense é o preferido do Granada para substituir Luís Maximiano, que rumou à Lazio depois de os andaluzes terem sido despromovidos à II Liga Espanhola.