O Benfica recebe o Paços de Ferreira, às 18h00 deste domingo, numa partida referente à 17.ª jornada da Liga.



As águias entram em campo com o objetivo de encurtar para quatro pontos a diferença para o Sporting, segundo classificado que perdeu nesta ronda. Nélson Veríssimo, sucessor de Jorge Jesus no comando dos encarnados até final da temporada, não pode contar com Vlachodimos, Svilar, Vertonghen, Pizzi, Meité, Radonjic e Yaremchuk, todos infetados com covid-19. Além disso, Darwin e Veríssimo estão lesionados enquanto André Almeida está suspenso.



Por sua vez, o técnico dos castores, César Peixoto, tem como indisponíveis Miguel Mota e João Pedro, infetados com covid-19, Jorge Silva, Jordi e Vigário, todos lesionados, Nuno Santos está impedido de jogar por estar cedido pelo Benfica e Luiz Carlos castigado.



Pode acompanhar AO MINUTO o Benfica-Paços de Ferreira aqui.