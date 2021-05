De saída do Paços de Ferreira, Pepa assume que a partida em casa do Tondela, da 34.ª e última jornada da Liga, «é especial».

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o ainda técnico dos pacenses lamentou ainda a falta de sensatez de impedir a presença de adeptos nos estádios nesta última ronda do campeonato.

«A carga emocional deste jogo é muito grande, são dois clubes que me vão dizer muito para o resto da minha vida, dois clubes que conseguiram os seus objetivos. Parabéns ao Tondela e ao Pako [Ayestarán] pelo fantástico campeonato. [O Tondela] Tem uma estrutura muito capaz, profissional, está a cimentar-se e fico muito feliz por ver isso acontecer», afirmou, citado pela Lusa.

«Acredito que vai ser um bom jogo, entre duas equipas com os olhos na baliza adversária, duas equipas que não se metem para trás. Tem tudo para ser um bom jogo e temos esse compromisso de acabar com uma imagem forte, com qualidade de jogo e os três pontos», prosseguiu.

O Paços já tem o quinto lugar garantido, mas Pepa defende que ainda há objetivos para cumprir: «Vamos fazer de tudo para acabar com um registo positivo de golos e um novo recorde de vitórias. Além disso, há a competição e o querer ganhar. Queremos acabar em grande, terminar em beleza, após um ano fantástico.»

O Tondela-Paços de Ferreira joga-se esta terça-feira, a partir das 20h15, no Estádio João Cardoso.