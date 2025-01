Ricardo Silva saiu em defesa de Antunes após o Paços de Ferreira-Académico Viseu, no qual o jogador da equipa pacense tentou deixar o campo após ser insultado na reta final da primeira parte por adeptos da própria equipa.

«Já ando há 20 anos no futebol. Já apanhei muita cara pela frente, muito jogador, uns profissionais e outros não profissionais. E o Antunes é o número 1 naquilo que é o profissionalismo. Não conheço ninguém, que eu tenha treinado, que esteja acima dele», afirmou o treinador do Paços na conferência de imprensa após o jogo que os pacenses venceram por 4-3, com reviravolta na segunda parte.

«Eu chego ao clube todos os dias às 07h30. A única pessoa que já cá está, além da Dona Teresa e do Diogo, é o Antunes. Chega primeiro do que toda a gente ao clube. Ter este comportamento e atitude competitiva sempre no limite aos 37 anos... Sabemos que ele está a fechar a carreira e que não está a 'ventoinha' que era há dez ou 15 anos. Mas na abnegação e na vontade, faz todos os treinos no limite, o que é absolutamente impressionante. Às vezes até dizemos 'tem calma, tens de abrandar um bocado'. É um profissional de elite e contamos com ele», rematou Ricardo Silva.