Expulso no duelo com o Benfica, o médio do Paços de Ferreira, Stephan Eustáquio, revelou que pediu desculpa ao árbitro Hugo Miguel logo após o final da partida, e depois de ele próprio ter revisto o lance em que atingiu Julian Weigl.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o jogador luso-canadiano frisou que apesar do seu «metro e setenta e oito», tem «uma alma do tamanho do mundo» que lhe permite «lutar por sonhos e alcançar objetivos».

«A primeira coisa que fiz depois do jogo foi ter com o árbitro Hugo Miguel e pedi desculpa porque depois de rever o lance, soube que tinha sido bem expulso. Tenho um metro e setenta e oito, mas uma alma do tamanho do mundo que me permite lutar por sonhos e alcançar objetivos. Graças a Deus, tenho 24 anos e muito ainda para andar, muito jogo para ganhar e muito duelo para vencer. Só quem me conhece sabe, mordo quando tenho de morder e ajudo quando um irmão precisa. Isto ainda agora começou, tenho muitos jogos pela frente», escreveu.

Refira-se que a entrada de Eustáquio a Weigl mereceu reparos de Jorge Jesus. O técnico do Benfica afirmou após o apito final que multaria o jovem de 24 anos se fosse treinador ou presidente do Paços.

O técnico dos pacenses, Pepa, respondeu depois. «Temos de ter cuidado com o que dizemos», referiu.