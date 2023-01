O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, garantiu esta sexta-feira que os pacenses poderão roubar pontos ao Sp. Braga, em jogo da 17.ª jornada da Liga.

Em conferência de imprensa, o técnico rejeitou a ideia, de resto, de que os próximos três jogos do campeonato sejam decisivos para a definição da época, isto depois de na última jornada a equipa da Capital do Móvel ter alcançado a primeira vitória na prova, diante do Rio Ave.

«[Esta vitória] Não é para fazer festa e foi apenas um ‘plus’ no nosso trabalho. Temos de estar focados e a equipa tem de manter os pés assentes no chão. Gosto de competir contra os melhores, mais trabalho nos vão dar e mais nos desafiam. Nesta fase, todos os jogos são importantes e vamos acreditar que podemos 'roubar' pontos ao Braga, uma excelente equipa», disse, citado pela Lusa.

O Paços defronta no sábado o Sp. Braga, o Benfica na quinta-feira, em jogo antecipado da 20.ª jornada, e o Gil Vicente na terça-feira, dia 31 de janeiro: «Na fase em que estamos, não é o ideal e não era o que queríamos, mas o calendário assim o ditou. Temos de pensar jogo a jogo e em retirar pontos aos ‘grandes’, mas não vejo estes jogos como resolução da época, não vão ditar a época do Paços de Ferreira. O Braga e o Benfica são equipas superiores, mas temos que ir amealhando.»

«Temos que encontrar aqui algum equilíbrio e olhar a cada jogo, porque nunca sabemos onde podemos ir buscar pontos. Não vamos deixar cair nenhum jogo, mas teremos de fazer gestão em termos físicos dos jogadores mais velhos, nomeadamente, percebendo o momento dos adversários e as características de cada jogo», continuou.

Peixoto revelou ainda que Fábio Gomes, reforço de inverno, vai ser convocado: «É um avançado com características diferentes, mais de área, forte no jogo aéreo, que nos poderá ajudar no jogo mais direto. Vai ter o tempo dele.»

O Paços de Ferreira recebe o Sp. Braga este sábado, a partir das 15h30, em jogo da 17.ª jornada da Liga.