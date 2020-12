Pepa, treinador do P. Ferreira, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Benfica por 2-1 no Estádio da Luz:

Foi olhos nos olhos e de peito aberto. A sensação é de um orgulho enorme e arrisco-me a dizer que perdemos o jogo porque o tentámos ganhar. Isso é a nossa equipa: parabéns aos jogadores, ao Paços pela mentalidade e pela ideia de jogo. Parabéns ao Benfica pela vitória.

Não é fácil vir ao Estádio da Luz e termos mais remates, mais oportunidades de golo e isso é sinónimo do grande jogo que fizemos. Há situações em que até podíamos perder algum tempo, baixar mais as linhas, mas eu e a minha equipa técnica não deixamos e os jogadores não querem nem aceitam isso. Perdemos, mas fizemos de tudo para ganhar o jogo e o Paços é isto.

Vamos ganhar mais a jogar desta forma, tenho a certeza. Hoje perdemos e tivemos várias oportunidades para fazer o segundo golo, mas não conseguimos.

[Mais sobre o jogo]

«Sabíamos que tínhamos de eliminar o Rafa e a reação do Benfica à perda de bola. Tapámos bem a linha defensiva e tivemos várias situações. Não fomos tão eficazes na baliza. Para fazermos 15 remates à baliza do Benfica alguma coisa aconteceu.»

[Sobre os próximos jogos, diante de Sporting e FC Porto para a Taça de Portugal e a Taça da Liga. Vai fazer alterações?]

«As alterações estão sempre inerentes à condição física dos jogadores e ao jogo em si. A mentalidade da equipa será sempre a mesma.»