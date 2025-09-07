Carlos Barbosa, antigo presidente do Paços de Ferreira entre 2010 e 2014, faleceu este domingo aos 61 anos.

Segundo o jornal Record, o antigo dirigente morreu de morte súbita enquanto estava de férias na Serra do Gerês.

«A memória de Carlos Barbosa permanecerá eternamente gravada na história do Futebol Clube de Paços de Ferreira, com o reconhecimento pelo seu legado e impacto que teve na história do nosso clube», escreveu o clube da II Liga numa publicação nas redes sociais.

Carlos Barbosa fica ligado à campanha histórica dos «castores» quando, em 2012/13 terminaram o campeonato no terceiro lugar, disputando o play-off da Liga dos Campeões na temporada seguinte.

A Federação Portuguesa de Futebol já reagiu e emitiu uma breve mensagem de condolências para o antigo dirigente do Paços de Ferreira.

«Homem dedicado ao Paços de Ferreira e à comunidade, foi sempre um presidente que trabalhou em prol do Futebol Português», pode ler-se.