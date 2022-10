O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, em declarações na sala de imprensa após a derrota em casa, frente ao Vitória de Guimarães (1-0):

«[Este foi o melhor jogo do Paços de Ferreira esta época?] Fizemos um grande jogo, fomos superiores em igualdade numérica e em onze para 10. Criámos imensas oportunidades, fizemos 23 remates contra 11. O Vitória tem dois [remates] enquadrados e faz um golo, saiu muito bem duas vezes e fez golo. Mas estivemos em cima deles, na largura, com bom futebol, forte reação à perda, a criar várias situações, mas o discernimento, o momento e a confiança acaba por interferir e não definimos da melhor maneira. O resultado é completamente injusto. O Vitória tentou defender da melhor maneira, metemos dois avançados, arriscámos tudo para chegar pelo menos ao empate, mas não fomos felizes na finalização. Assentava bem a vitória à minha equipa.

[Depois de hoje, torna-se mais difícil trabalhar esta semana?] Difícil tem sido sempre, tem sido um arranque de época que não estávamos a espera. Aqui ou ali, acabámos por não pontuar. Vínhamos de dois empates, mostrámos que estávamos mais compactos e competitivos. Hoje, crescemos com bola, com mais ligação por dentro e por fora e com muitos remates. Nota-se que a equipa está a crescer, tínhamos esperança de vencer este jogo apesar da grande qualidade do Vitória. Preparámos muito bem o jogo, a equipa pôs em prática o que queríamos. Será uma semana difícil, mas a equipa ao fim de dois dias reage de forma forte. Temos um grupo muito forte, alguns jogadores novos a quem custa o entender o que é preciso para ter sucesso nesta Liga. Nota-se a olhos vistos que a equipa está a crescer. Hoje, já conseguiu ter consistência defensiva e criar muitas oportunidades para vencer.

Estávamos a sofrer golos muito facilmente, bloqueámos isso. Conseguimos mais consistência e confiança com bola, a equipa deu um passo em frente no jogo ofensivo, porque defensivamente já tinha dado há dois jogos. Hoje, tínhamos tudo para vencer, não aconteceu, mas o caminho é este: perceber onde temos de melhorar, mas, sobretudo, é a ansiedade do momento. A bola às vezes bate no joelho ou no pé e entra e nesta fase não. É o futebol, temos de levantar a cabeça.

[Reuniu os jogadores no final. Sente que tem condições para continuar e que a equipa está consigo?] Nunca o tinha feito. Fiz porque hoje vi uma equipa como quero, à minha imagem. Quis marcar este jogo como um ponto de viragem. A equipa trabalhou muito com e sem bola. Falei com eles no campo, não ando nisto há dois dias, embora não seja treinador há muitos anos. Pela forma como se bateu a equipa, pelas oportunidades, dá para perceber que a equipa está comigo e acredita nas minhas ideias. Pode parecer difícil, mas a equipa tem crescido e nota-se vontade de crescer mais. Só uma equipa que está com o treinador faz 90 minutos como os de hoje. O lugar do treinador está sempre em risco e a cada jogo que passa é sempre uma oportunidade para continuarmos o nosso trabalho. Mostraram mais uma vez que querem muito continuar connosco.»