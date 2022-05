César Peixoto afirmou hoje que quer «terminar o campeonato da melhor forma frente a uma equipa forte do Benfica» e destacou alguns regressos para o jogo da derradeira jornada da Liga, entre os quais os de Hélder Ferreira, Juan Delgado e, especialmente, Gaitán, antigo internacional argentino que quer manter em Paços de Ferreira.

«O Gaitán está para o jogo e interessa-nos continuar com ele. É um jogador com uma qualidade superlativa, acreditamos muito no seu valor e, com uma boa pré-época, podemos pô-lo forte o suficiente. Além disso, ainda tem muita paixão pelo jogo», afirmou o técnico pacense que, em dia de aniversário, renovou contrato com o Paços por duas temporadas, e reconheceu que o foco do grupo está em tentar chegar ao sétimo lugar, apontando caminhos para lá chegar.

«Não é o mesmo ficar em sétimo, 10.º ou 11.º; e o foco está aí. Não vai ser fácil, mas em casa somos fortes. Com caráter e coragem, se conseguirmos assumir o jogo, ficamos mais perto», acrescentou.

César Peixoto valorizou o trabalho feito no Paços desde a sua chegada ao clube, na 15.ª jornada, considerando que «o balanço é positivo», a partir de uma onda que se criou e que espera ver replicada no jogo de despedida do campeonato, independentemente do Benfica que se apresentar, seja com jogadores mais experientes ou mais jovens.

«[O Benfica que irá a jogo] É uma incógnita, mas o importante quando analisamos os adversários é estudar o padrão das equipas, e é por aí que nos focamos», referiu.

Nuno Santos, emprestado pelo Benfica, vai falhar o encontro, tal como os lesionados Antunes, Uilton e Maracás, enquanto Luís Bastos está em dúvida. A lista de ausências inclui ainda Jorge Silva, Flávio Ramos, João Vigário e Koffi, que recuperam de lesões prolongadas, e o guarda-redes Vekic, expulso no jogo diante do Santa Clara (derrota por 2-0).

O Paços de Ferreira, no 10.º lugar, com 38 pontos, defronta o Benfica, terceiro classificado, com 71, no estádio Capital do Móvel, na sexta-feira, às 20h15, num jogo que terá arbitragem de Hugo Silva (AF Santarém).