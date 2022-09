Sem qualquer ponto na Liga, César Peixoto reconheceu esta sexta-feira a urgência de um triunfo na próxima jornada, em casa do Santa Clara.

«Foi uma semana difícil, com um início muito complicado e com todos frustrados porque aqui ou ali já podíamos ter pontos. Os jogadores falaram entre si, também tivemos uma conversa franca com eles e todos percebemos que todos temos de dar mais. É ganhar ou ganhar», disse o técnico dos castores na antevisão à partida nos Açores.

Peixoto assumiu que «o estado anímico não é o melhor» devido à seis derrotas consecutivas, naquele que já é o pior registo da equipa na primeira divisão.

«Só vamos conseguir vencer se trabalharmos todos como equipa e para isso temos de ser agressivos quando perdermos a bola e seguros com ela quando a ganhamos, entrar coesos e fortes nos ‘duelos’. Os jogadores novos também têm de dar mais rápido a resposta em jogo, para sermos uma equipa mais competitiva a 90 minutos», realçou.

Relativamente ao Santa Clara, o técnico pacense espera «uma equipa competitiva» e diz que não se importava «de ter os quatro pontos deles».

«Tiveram problemas na pré-época, com a saída de alguns jogadores importantes, como nos aconteceu. Penso que também já poderiam ter mais pontos. Estamos preparados para um jogo difícil e em que vai ser preciso máximo foco e uma equipa a 90 minutos. Temos mais urgência de vencer e temos de ganhar», sublinhou.

Luiz Carlos é baixa confirmada, enquanto Nico Gaitán recuperou e já treinou, pelo que vai seguir viagem.

O Santa Clara-Paços de Ferreira está marcado para as 15h30 deste sábado e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.