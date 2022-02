O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, assumiu esta sexta-feira que o emblema pacense vai apresentar-se em Braga com alterações no ataque, mas apenas «dentro do expectável».

«Se fosse um treinador mais velho era capaz de esconder a estratégia, mas vou mexer na frente. A equipa, no entanto, vai apresentar-se dentro do expectável. O nosso pensamento é tentar ter bola, ser uma equipa mais ofensiva e é para isso que vamos trabalhar. Já pratica um bom futebol», afirmou, citado pela Lusa.

Sobre o adversário, o treinador de 41 anos reconheceu que Galeno, agora no FC Porto, era um jogador importante, mas realçou a qualidade do plantel às ordens de Carlos Carvalhal.

«O Galeno era importante, mas a equipa tem muitos para o substituir e continuar a ter qualidade. Tem jogado o Moura naquela posição, mas depois tem o Ricardo Horta, o Medeiros, o Vitinha num grande momento, o Al Musrati, que dispensa apresentações. Não altera nada. O que importa é o padrão, as dinâmicas, a estrutura, enquadrando os aspetos coletivos», defendeu.

Depois, Peixoto elogiou os reforços do Paços e revelou que Nico Gaitán vai estar nos convocados para a partida na Pedreira: «Os reforços têm ajudado. Entraram bem, mas faltou a finalização. O Koffi tem potencial. O Denilson veio de dois jogos sem jogar e tem de ganhar o ritmo. Com o Portimonense criámos mais oportunidades, mas tem faltado o clique. Já metemos mais gente na frente e o passo seguinte será a bola entrar. Estaria preocupado se não criássemos oportunidade.»

Lesionados, Jordi, Jorge Silva, Flávio Ramos e João Vigário são baixas para a partida, ao passo que Nuno Santos não é opção por castigo.

O Paços de Ferreira defronta o Sp. Braga no sábado, a partir das 15h30, em jogo da 22.ª jornada da Liga.