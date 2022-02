Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense, o treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, voltou a ser questionado sobre Nico Gaitán, o reforço mais sonante do mercado para a turma da Capital do Móvel.

O técnico pacense pediu calma, já que o internacional argentino – com quem coincidiu no Benfica - precisa de tempo para alcançar a melhor condição física.

«O Nico [Gaitán] vem para ajudar e pode fazer a diferença com bola, na zona de definição. Ele percebe o jogo e os momentos, vejo-o a 10, atrás do ponta de lança, ou como falso extremo. Ele tem treinado com um preparador físico, mas precisa de ganhar ritmo de jogo. Temos de ter calma, ele precisa de tempo. Além disso, a equipa tem qualidade e não está dependente dele», afirmou.

O treinador dos castores mostrou-se ainda satisfeito com as outras opções para o ataque que chegaram neste mercado. «Os novos jogadores foram bem enquadrados e recebidos e o que nos vêm aportar é mais agressividade no ataque, que passa a ter mais poder de fogo. Tem-nos faltado isso, mais último passe, eles podem dar-nos soluções diferentes e mexer com o jogo e a equipa, logo de início ou durante o jogo.»

Em sentido inverso, João Pedro pode estar na porta de saída do clube rumo ao estrangeiro. César Peixoto assumiu que o tema o ultrapassa e lembrou que o jogador «faz parte do plantel e tem trabalhado».

Sobre os algarvios, o técnico insistiu que «têm qualidade» e vão criar «muitas dificuldades», apesar da série de seis jogos sem ganhar na Liga.

«A equipa tem feito mais pontos fora, é fisicamente forte e fez uma boa primeira volta. Está bem classificada, apesar dos últimos resultados, e confortável. Estamos à espera de um jogo muito difícil, mas a nossa equipa começa a estar preparada para um patamar superior e queremos muito voltar às vitórias», vincou.

Jordi, Jorge Silva, Flávio Ramos e João Vigário continuam a recuperar de lesões e são baixas para este jogo.

O Paços de Ferreira recebe o Portimonense este sábado, a partir das 18h00.