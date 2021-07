O Paços de Ferreira informou esta segunda-feira que quatro elementos do plantel principal testaram positivo à covid-19.

«Na anterior ronda de testes realizada (antes da folga semanal), quatro elementos testaram positivo para a COVID-19. Rapidamente o clube tomou as medidas necessárias para evitar mais contágios, e, no decorrer do dia de hoje, novos testes foram feitos para avaliar o ponto de situação neste momento», lê-se, no comunicado dos pacenses.

Na mesma nota, o Paços garante o «cumprimento de todas as medidas exigidas pelas entidades de saúde nestas situações», e enquanto aguarda pelo resultado da nova bateria de testes ao novo coronavírus.

Nesse sentido, refira-se, e como já era conhecido, o particular com o Benfica, agendado para a próxima sexta-feira, foi cancelado.