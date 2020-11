A Liga reagendou o jogo entre o Moreirense e o P. Ferreira, inicialmente marcado para este sábado, para o dia 1 de dezembro, às 21h45.

Além da partida da sétima jornada da Liga, a entidade anunciou que o Estoril-Cova da Piedade, cuja primeira decisão tinha passado por atribuir derrota por falta de comparência aos piedenses, será disputado no dia 14 de novembro, às 11h.

Também o jogo entre o Cova da Piedade e o Benfica B, que deveria disputar-se neste sábado, é adiado para o dia 25 de novembro, às 18h.

Em comunicado, a Liga destaca a propagação do vírus dentro dos plantéis, que atingiram um «número muito significativo de jogadores nas últimas semanas», e recorda que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu, a propósito do Estoril-Cova da Piedade, que «o isolamento da totalidade do plantel, por decisão da autoridade de saúde, configura causa de justificação para a falta de comparência ao jogo».

«Face a tal entendimento, outra solução não resta à Liga Portugal que não seja a de sufragar a posição expressa do Conselho de Disciplina da FPF e dar cumprimento ao mesmo, reagendando os jogos cujas autoridades de saúde atestem que o plantel não cumpre o disposto no n.º 2 do Ponto 12 do Plano já identificado por estar em quarentena ou isolamento profilático», acrescenta o comunicado.

De referir que Liga e Federação Portuguesa de Futebol assumiram uma posição conjunta para responder aos casos crescentes de covid-19, com uma estratégia que passa por criar dois comités: um jurídico e um clínico. O primeiro para avaliar e unificar respostas que surjam no decorrer da época, o segundo para «acompanhamento das obrigações dos clubes e Sociedades Desportivas participantes nas competições, durante toda a época desportiva».

Esta parceria prevê ainda uma alteração regulamentar para enfrentar o contexto atual, e abriu caminho ao reagendamento destes jogos condicionados por surtos de covid-19.

Com trinta casos de covid-19, entre atletas, treinadores e funcionários, o Moreirense tinha deixado críticas à Liga por não assumir a iniciativa de adiar o encontro, e nesse sentido pedia a intervenção da Direção Geral da Saúde.

O Paços de Ferreira, por outro lado, garantiu em comunicado que mostrou disponibilidade para adiar o encontro logo no início da presente semana, desde que estivessem salvaguardados os interesses do clube, nomeadamente em relação ao calendário. Os «castores» argumentavam, no entanto, que tal não tinha sido garantido, mas os últimos desenvolvimentos remetem então para o reagendamento do encontro.

[artigo atualizado]