Na reação à vitória do FC Porto B, o Paços de Ferreira manteve distâncias, graças ao triunfo na receção ao Desp. Chaves (2-0). Num estádio bem composto – com centenas de adeptos flavienses – o momento capital surgiu ao minuto 50.

Numa dividida junto à pequena área de Vozinha, Rui Fonte e Júnior Pius trocaram agarrões. Depois de rever o lance, o árbitro entendeu assinalar penálti e mostrar o cartão vermelho ao defesa do Desp. Chaves.

O relógio decalcava o minuto 52 quando o capitão Antunes soltou a festa em Paços de Ferreira.

Entre trocas, cartões amarelos e ameaças, o Desp. Chaves foi incapaz de, pelo menos, resgatar um ponto. Além disso, aos 90+4m, Vozinha calculou muito mal o tempo de saída e travou o avançado Morozov, fora da área, sendo expulso. Como tal, o defesa Aarón Romero terminou entre os postes.

Na cobrança do livre, em zona frontal, Welton assinou um belíssimo golo.

Assim, o Paços de Ferreira reforça o 15.º lugar e alcança Leixões e Portimonense, com 30 pontos, cinco de diferença para o FC Porto B (16.º). Segue-se a receção aos jovens dragões, na manhã de domingo (11h).

Quanto ao Desp. Chaves, permanece no 3.º lugar – que obriga a play-off – com 44 pontos, a três do Vizela (2.º). Segue-se uma autêntica final, em casa, frente a este adversário, invicto há 13 jornadas. Duelo agendado para a tarde de sábado (18h).