O Paços de Ferreira e o Benfica defrontam-se a partir das 20h30 neste sábado no Estádio Capital do Móvel.

Os encarnados vêm de uma sequência de seis jogos seguidos a vencer e e outros tantos sem sofrer qualquer golo na Liga, mas terão pela frente a equipa sensação desta época.

O conjunto orientado por Pepa está no quinto lugar da Liga com 44 pontos e nesta temporada só perde em casa com o líder Sporting.

Um jogo de alto risco para uma águia em retoma e que pode ser decisivo nas aspirações pelo segundo lugar.

Confira na GALERIA EM ANEXO as equipas prováveis de Paços e Benfica.