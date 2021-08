A Liga anunciou esta terça-feira que o Belenenses vai mudar-se para Leiria nas primeiras seis jornadas do campeonato. Quer isto dizer que a formação lisboeta vai jogar no Magalhães Pessoa, na qualidade de visitado, frente Marítimo, Moreirense e Gil Vicente.

Já o Vizela, também começará o campeonato em casa emprestada e estreia-se na qualidade de visitado, em jogo da segunda jornada, frente ao Tondela, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Em ambos os casos a justificação é a mesma: o Estádio do Jamor, casa do Belenenses, e o Estádio do FC Vizela ainda estão em obras de substituição do relvado.