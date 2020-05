O presidente do Paços de Ferreira acredita que o Estádio Capital do Móvel, um dos seis vistoriados nesta quinta-feira, cumpre as exigências da Direção-Geral da Saúde para receber a fase decisiva da Liga.

«Conheço os estádios todos no país e poucos têm melhores condições em termos de balneários. Temos quatro para as equipas, além dos que estão destinados aos árbitros. Além disso, somos o único clube da I Liga que tem dois túneis de acesso ao relvado», afirma ao Maisfutebol Paulo Meneses, acreditando que o recinto pacense «preencherá os requisitos» para receber quatro dos dez jogos que a equipa ainda tem por disputar na Liga, ao invés de os ter de disputar em casa emprestada.

«Só temos nível 3 na classificação da Liga (o mais baixo) por termos uma bancada amovível. Como isso não é um parâmetro de avaliação, já que os jogos serão à porta fechada, consideramos que temos instalações de nível 2 superior, ao nível do que de melhor existe no país», acrescentou o dirigente.

O Paços, 16.º classificado a seis pontos da zona de despromoção, terá de receber FC Porto, Sp. Braga, Belenenses SAD e Portimonense.

Por sua vez, Rodiney Sampaio, o presidente da SAD do clube algarvio, 17.º classificado, afirmou que o estádio foi visitado hoje por técnicos de uma empresa de higiene e medicina no trabalho, que «realizou a vistoria e ficou satisfeita com o que viu».

Esta quinta-feira foram vistoriados os estádios de Paços de Ferreira, Rio Ave, Desp. Aves, Tondela, Vitória de Setúbal e Portimonense.

Decorrente desta avaliação será decidido se estes estádios têm ou não condições de cumprir com o estipulado pela DGS em termos de segurança sanitária para receber jogos da I Liga durante a pandemia de covid-19.